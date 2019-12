A Finalborgo fa tappa il “Banff Centre Mountain Film Festival World Tour”

Finale Ligure. Finalborgo ancora una volta si presenta come location prescelta per ospitare uno degli eventi più significativi in ambito outdoor: venerdì 14 febbraio 2020 ospiterà una tappa dell’8a edizione del “Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy”, la rassegna cinematografica dedicata ai temi dell’avventura, dell’esplorazione e degli sport outdoor che è curata e organizzata da Itaca The Outdoor Community, nata nel 2013 per portare in Italia i migliori film scelti tra i finalisti al Banff Centre Mountain Film Festival (BCMFF).

Per Finalborgo essere tappa del “Banff Centre Mountain Film Festival World Tour Italy” vuol dire entrare un circuito internazionale che tocca 44 Paesi e conta partecipazione di oltre 550.000 spettatori per un numero complessivo di circa 1.200 serate che si svolgono in oltre 600 teatri e cinema in tutto il mondo.

Per Finalborgo significa anche diventare un appuntamento annuale per gli appassionati delle discipline praticate outdoor come anche per gli amanti della natura e delle storie di avventura che si svolgono in luoghi remoti e tra i più affascinanti del pianeta. Nel presentare sul grande schermo i migliori film di avventura e di sport outdoor (montagna, alpinismo, sci estremo e freeride, arrampicata, mountain bike, kayak, freestyle, parapendio secondo un mix di argomenti che variano ogni anno) l’evento del 14 febbraio a Finalborgo rappresenta un momento dedicato al mondo outdoor, un viaggio nei luoghi più remoti e affascinanti del pianeta per vivere straordinarie avventure insieme ad atleti, avventurieri ed esploratori.

L’Auditorium di Santa Caterina in Finalborgo è la location prescelta per questo importante evento. La sala aprirà alle 20. Lo spettacolo inizierà alle 20.30. Saranno presentati nove filmati (tra corto e medio metraggi) in lingua originale sottotitolati in italiano.

È già possibile acquistare i biglietti in prevendita online oppure presso lo store La Sportiva (sito in via Nicotera in Finalborgo; tel. 019 450 8381).

Per informazioni si rimanda al sito https://banff.it e link al sito del Comune di Finale Ligure (http://turismo.comunefinaleligure.it/it/news/2019/prima-volta-finalborgo-arriva-banff-centre).

Dalle 18, vi sarà inoltre la possibilità di godere anche di un momento per un aperitivo presso il bistrot sociale NonUnoMeno all’interno del Chiostro di Santa Caterina… un’occasione speciale per festeggiare un originale San Valentino.