A Carcare polemica sull’illuminazione pubblica, il consigliere Mirri: “Luci spente nelle vie centrali”

“A Carcare ancora le luci spente in via Garibaldi e via Sanguineti: dov’è finita la sicurezza?”. Così il consigliere comunale di minoranza Rodolfo Mirri torna all’attacco dell’amministrazione comunale.

“I cittadini e i commercianti sono furiosi”.

“Il sindaco di Carcare non può limitarsi a scrivere due righe su Faceboog dicendo che purtroppo il problema all’illuminazione pubblica è dovuto ad infiltrazioni d’acqua nei cavi elettrici sotterranei, che pensavamo parzialmente risolto e che si è manifestato nuovamente…”.

“Vorremmo ricordare al sindaco che sono anni che l’illuminazione pubblica, in particolare quella del centro storico, ad ogni temporale salta. Se siete capaci intervenite subito risolvendo il problema una volta per tutte, altrimenti dimettetevi dall’incarico”.

“Inoltre comunichiamo, indignati, che i teppisti hanno colpito sempre in via Garibaldi rompendo di nuovo alcune renne natalizie acquistate dal CIV Carcarese” conclude Mirri.