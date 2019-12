A Borghetto “Il sindaco in piazza” per ascoltare richieste e suggerimenti dei cittadini

Borghetto Santo Spirito. Si intitola “Il sindaco in piazza” l’iniziativa promossa dall’amministrazione comunale primo cittadino di Borghetto, Giancarlo Canepa, per stabilire un filo diretto con residenti e turisti.

Giovedì 2 gennaio dalle 10.30 alle 12.30 il sindaco ed i suoi colleghi amministratori saranno in piazza Libertà per “confrontarsi e ascoltare richieste e suggerimenti sulla nostra splendida cittadina, per rispondere a richieste, accogliere suggerimenti e fare tesoro delle critiche”.

L’iniziativa è rivolta agli abitanti di Borghetto e a chi frequenta Borghetto in qualità di turista e vuole essere “un modo simpatico per iniziare l’anno”. A margine dell’incontro, infatti, è in programma un brindisi con panettone e spumante.