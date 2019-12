Varazze, ciclista cade a terra per evitare lo scontro con un camion

Celle Ligure. L’automedica del 118 ed i volontari della croce rossa di Varazze sono intervenuti questa mattina sulla via Aurelia a Celle per soccorrere un ciclista vittima di un incidente stradale.

Il sinistro si è verificato pochi minuti prima delle 11 all’incrocio tra via Poggi e via Santa Brigida.

Secondo quanto accertato, il ciclista sarebbe caduto a terra nel tentativo di schivare un camion.

Per fortuna nell’impatto l’uomo non ha riportato ferite particolarmente gravi e perciò ha rifiutato il trasferimento in ospedale.