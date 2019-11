Savona. Si è tenuto nel pomeriggio di ieri presso il Centro Commerciale “Il Gabbiano” di Savona, l’incontro tra gli specialisti della Squadra Mobile, della Divisione Anticrimine di Savona e dei centri antiviolenza e tantissime donne nell’ambito della giornata contro la violenza di genere “…questo non è amore”.

Gli agenti hanno dato informazioni, consigli e hanno distribuito un opuscolo di approfondimento sul tema contenente le esperienze dirette di chi, in prima persona, si occupa di violenza di genere.

Nonostante le preoccupazioni per le condizioni del nostro territorio a seguito del maltempo dei giorni scorsi, tantissime donne, di tutte le età, si sono avvicinate ed hanno ricevuto informazioni sulla nuovissima normativa in materia ed in particolare sul codice rosso entrato in vigore con la legge nr. 69 dell’agosto 2019 e sulla funzione preventiva dell’ammonimento del Questore.