Viadotto crollato in A6, Battelli (M5S): “Un miracolo che non ci siano vittime”

Provincia. “Poco fa ho effettuato ho fatto un sopralluogo sul luogo del disastro di ieri, all’altezza del viadotto della Madonna del Monte sulla Savona-Torino. È davvero un miracolo che non ci siano state vittime e che gli automobilisti siano riusciti a fermarsi in tempo, un attimo prima del baratro”. Così, il deputato del Movimento 5 Stelle Sergio Battelli.

Spiega Battelli: “Il bilancio sarebbe potuto essere ben peggiore. In queste ore mi trovo in Prefettura, a Savona, per l’incontro con la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli e tutte le istituzioni. Nel primo Consiglio dei ministri c’è l’impegno del governo a estendere lo stato di emergenza al savonese. Chiederemo, inoltre, l’attivazione del fondo emergenze europee”.

“Nessuno dovrà rimanere indietro. La Liguria è forte ma l’aiuteremo a risollevarsi” conclude.