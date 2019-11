Provincia. Sono state riaperte sia l’Aurelia a Vado Ligure, chiusa stamattina per allagamenti, sia la strada statale 29 del colle del Cadibona nel tratto tra Dego e Piana Crixia (dal km 118 al 120) in cui ieri era esondato il Bormida.

Ancora chiusa invece l’Aurelia in due tratti ad Arenzano (km 546,700 e km 547,700) compresa la galleria “Pizzo”, a causa di due frane. Aurelia chiusa per allagamenti anche a Vado Ligure (dal km 580,500 al km 582,300). Lungo la statale sono possibili rallentamenti per frane, smottamenti o allagamenti in vari punti del tracciato. Al momento sono segnalati a Celle Ligure e Alassio.

Ad Albisola Superiore è temporaneamente chiusa anche la strada statale 334 “del Sassello” per una caduta massi. La strada statale 582 “del Colle di San Bernardo” è chiusa in entrambe le direzioni in località Cisano sul Neva (dal km 29.500 al km 16,800) in provincia di Savona, in via precauzionale per l’esondazione del fiume Neva.

Rallentamenti per frane e smottamenti si segnalano anche sulla SS453 “della Valle Arroscia” in località Bastia (Albenga).