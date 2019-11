Provincia. Ecco i principali aggiornamenti e le misure adottate per contrastare l’emergenza a seguito dell’eccezionale ondata di maltempo che ha colpito la Liguria tra il 23 e il 24 novembre causando anche il crollo del viadotto A6. Abbiamo riassunto qui una sorta di “timeline” per fare il punto su interventi e riaperture.

CADIBONA – la strada provinciale 29 per la Valle Bormida riaprirà al più tardi domani in giornata. E’ possibile una riapertura già in tarda serata ma, più probabilmente, avverrà domattina intorno alle 6.

di 25 Galleria fotografica Viadotto crollato sulla A6, il sopralluogo









di 24 Galleria fotografica Il ministro alle Infrastrutture De Micheli nel savonese









A6 – entro 5-6 giorni l’autostrada Savona-Torino – dopo i rilievi tecnici sulla frana – potrà riaprire con doppio senso di marcia su una corsia a salire e una a scendere. Entro 4 mesi – ma per questo i tempi dipenderanno dai provvedimenti dell’Autorità Giudiziaria – la A6 dovrebbe riaprire in entrambi i sensi di marcia su entrambe le carreggiate con nuovo ponte a sbalzo, eliminando il pilone centrale crollato a fronte del movimento franoso.

AIUTI – Entro 48 ore verrà emanato il decreto di stato di emergenza che permetterà di finanziare le lavorazioni in somma urgenza. Regione e MIT hanno garantito la copertura per gli interventi in somma urgenza. Il ministro De Micheli ha ragionato anche sul futuro chiedendo l’apertura sulla Liguria di un programma di opere pubbliche che permetta di superare le criticità di strade e autostrade che hanno più di 50 anni, e ferrovie che di anni ne hanno 100.

PORTO – a Vado la diga ha retto nonostante la forte mareggiata e non ci sono danni alla piattaforma APM. Ingenti invece i danni alla banchina di Reefer Terminal. La frana che ha investito parte della via di accesso al terminal limita il traffico ma non è stata chiusa. Dovrà essere oggetto di intervento urgente.