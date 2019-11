Provincia. L’ultima, recente frana alla Caprazoppa ha imposto una nuova variazione per le linee di Tpl. Al momento gli autobus della linea 40 Finale–Andora giunti a Pietra Santa Corona effettuano transito in autostrada, e così sarà fino alla riapertura dell’Aurelia a Finale Ligure. E’ stato istituito un servizio navetta di collegamento tra Borgio Verezzi e Pietra Santa Corona.

Restano invariate le modifiche per le varie linee interessate dalle altre frane sparse per la provincia. Eccole:

– Linea 35 Finale Ligure – Rialto: tutte le corse sono limitate in piazza Calvi;

– Linea 49 Millesimo – Melogno – Finale Ligure: l’autobus in partenza da Murialdo Valle per Calizzano – Melogno – Finale Ligure effettua il transito da Toirano. Viene garantito il servizio nella tratta Melogno – Gorra – Finale Ligure alle ore 7.15. L’autobus in partenza da Finale Ligure per Gorra – Melogno – Calizzano delle ore 14.05 effettua il transito da Toirano. Viene garantito il servizio sino a loc. Melogno;

– Linea 58 – 60 e 61 Savona – Cairo – Millesimo: gli autobus effettuano servizio limitatamente alla tratta Cairo – Millesimo – Altare. Non viene quindi effettuato il servizio tra Savona ed Altare;

– Linee Urbane di Varazze: gli autobus non raggiungono loc. Campomarzio;

Sono invece stati ripristinati i servizi sulle linee:

– Linea 3 Savona – Santuario – Cimavalle;

– Linea 16 Savona – Pareto;

– Linea 17 Savona – Stella San Bernardo;

– Linea 18 Savona – Sassello – Martina: limitatamente alla tratta Savona – Sassello. Restano sospesi i servizi per Martina e Piampaludo;

– con decorrenza mercoledì 27 novembre p.v. verrà ripristinato il servizio sulla linea 33 Finale Ligure – Le Manie;

Inoltre torneranno regolari le linee che passano sulla Sp29 del Cadibona non appena avverrà la riapertura, attesa già in serata o al più tardi domattina presto.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.