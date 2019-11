Vendone. Si sono rimboccati le maniche e – armati di guanti, pale e sorrisi – si sono messi al lavoro per cercare di porre rimedio ai danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi.

È quello che è accaduto in questi giorni a Vendone, piccolo borgo di 358 “anime” in provincia di Savona, dove diversi cittadini hanno deciso di dedicare tempo ed energie per cercare di ripristinare le criticità emerse subito dopo l’eccezionale ondata di maltempo.

Foto 3 di 8















Sabrina Losno, primo cittadino del paese, attraverso la pagina facebook del Comune ha voluto ringraziare tutte le persone che si sono date da fare: “Un grazie di cuore a tutti i volontari che in questi giorni di emergenza, e in particolar modo nella mattinata odierna, hanno svolto un lavoro straordinario mettendo a disposizione tempo ed energia a servizio del nostro paese per cercare di tamponare le problematiche ed i disagi creati da questi terribili giorni di allerta meteo che hanno devastato il nostro territorio” ha affermato il sindaco.

“I volontari, gli unici veri Eroi capaci di mettere cuore, sudore e fatica a disposizione per il bene della comunità – continua Losno – rivolgo la mia gratitudine anche al vice sindaco Massimo Revello e all’assessore Andrea Bronda, sempre in prima linea, e che hanno costituito un gruppo compatto di volontari, conferendo loro nuovo impulso e grande operatività! Infine, un particolare ringraziamento al nostro operaio Maurizio Forcheri, molto più di un operaio” ha concluso il primo cittadino di Vendone.