Loano. Dal martedì 19 a domenica 24 novembre si è tenuto a Loano, presso il Centro Federale di Alta Specializzazione, il terzo modulo del corso istruttori 1° livello per le discipline derive, tavole, kite e y&m.

Trentuno allievi istruttori, provenienti da più zone Fiv, hanno completato il terzo modulo e potranno prenotarsi all’esame finale di metà dicembre gestito dalla Formazione Nazionale Fiv.

I disagi creati dalle piogge torrenziali e le relative allerte meteo non hanno influito sullo svolgimento del programma previsto che prevedeva uscite in mare con le imbarcazioni delle diverse discipline, lezioni comuni e lezioni mirate per approfondire gli argomenti specifici.

Approfittando delle poche finestre meteo, lo staff formatori e gli allievi istruttori sono riusciti a gestire brillantemente le fasi del programma comprendenti le uscite in mare con i percorsi tra boe, il recupero dell’uomo in mare e la prova del mezzo di assistenza.

“Una settimana impegnativa che ha favorito la crescita personale e colmato le lacune rilevate al primo modulo – dicono i promotori del corso -. Grazie a tutti gli allievi istruttori per la serietà e la professionalità che li ha portati ad affrontare questo modulo del percorso formativo”.