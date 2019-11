Varazze, movimento franoso enorme in via San Giacomo: 5 famiglie isolate

Varazze. Situazione critica nel territorio comunale di Varazze dove si è verificato un movimento franoso enorme nella zona di via San Giacomo.

Sta venendo giù una grande quantità di terra e pietre miste ad acqua e fango a velocità molto sostenuta e si sta dirigendo con decisione verso il fiume.

Una frana che ha isolato ben 5 famiglie con i soccorritori stoppati dai detriti, che in questo momento non riescono in alcun modo a superare il fronte di frana.

“Siamo in contatto costante con un membro di una delle famiglie e monitoriamo la situazione. I soccorritori stanno facendo l’impossibile, ma non sarà possibile raggiungere le persona isolate almeno fino a domattina”, il commento del primo cittadino di Varazze Alessandro Bozzano.