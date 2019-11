Varazze, Luca Calcagno:”Abbiamo giocato la partita per vincerla, anche in dieci uomini”

Celle Ligure. Continua l’ottimo campionato del Varazze, che supera (2-1) la Veloce, restando in scia alla capolista Taggia.

“Partita maschia e difficile, siamo rimasti per tutto il secondo tempo in dieci uomini, ma abbiamo sempre interpretato la partita in maniera propositiva – afferma Luca Calcagno – e all’ultimo minuto Fabio Baroni ha trovato il goal vincente“.