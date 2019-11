Varazze. Una cornice di cittadini e di entusiasti turisti ha affollato il lungomare di Varazze, nel pomeriggio di lunedì 4 novembre, per assistere alle evoluzioni di numerosi surfisti che hanno approfittato della spettacolare mareggiata per offrire il meglio delle loro prestazioni.

Macchine fotografiche e cineprese, fra cui alcune professionali giunte apposta da Genova (probabilmente per riprese di spot pubblicitari), sono state impegnate per ore a riprendere i “pinguini”, come vengono chiamati questi coraggiosi surfisti che ad ogni “movimento d’onda di media o forte portata” si precipitano a Varazze con un passa parola individuale e di club.

Che sia “mare grosso” o una vera e propria mareggiata, il fenomeno che si manifesta di fronte ai propri occhi è di immensa bellezza che la natura sa regalare, in ogni circostanza, il fascino suggestivo di spettacoli mozzafiato.

(Foto di Mario Traversi)