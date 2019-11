Varazze, lo scultore Corrado Cacciaguerra ripristina il pollice della mano alla statua di santa Caterina

Varazze. Non è la prima volta che Corrado Cacciaguerra interviene sulle mani della statua di Santa Caterina, patrona di Varazze, d’Italia e d’Europa, posta all’imbocco del porto turistico Marina di Varazze, a protezione della città e di quanti lavorano in mare.

Il noto scultore per la terza volta è dovuto interviene, in accordo con l’amministrazione, per ripristinare i pollici della statua, sia destro che sinistro che, incauti frequentatori di quel tratto del molo di sottoflutto (ex Barillon), all’ingresso della porto turistico varazzino, continuano a danneggiare, anche se involontariamente.

Corradom Cacciaguerra è socialmente impegnato come: insegnante all’Unitre di Varazze e Arenzano; presidente dell’Associazione Artisti Varazzesi, il gruppo di pittori che gestisce la “Gallery Malocello”; collaboratore attivo nell’Associazione Soci Coop di Varazze; coordinatore gruppo artisti impegnati nell’organizzazione del “Lanzarottus Day”.

“Dopo i ringraziamenti del sindaco Alessandro Bozzano – dicono a Cacciaguerra da Ponente Varazzino – ti giungano anche i nostri, che da sempre seguiamo non solo l’evolversi della tua opera di scultore, ma anche il tuo instancabile impegno sociale a favore di tutta la comunità varazzina. Grazie Corrado, dal profondo del cuore”.