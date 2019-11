Varazze. I deputati del MoVimento 5 Stelle Sergio Battelli e Simone Valente, dopo una mattinata nel savonese per il crollo del cavalcavia autostradale della A6, passato tra sopralluoghi e incontri in provincia con i sindaci il ministro De Micheli e il sottosegretario Traversi, si sono recati a Varazze per verificare di persona la situazione di estrema criticità in cui versa la zona confrontandosi con la cittadinanza che, rimasta in loco, lotta con grandi difficoltà logistiche e con l’assenza dei servizi essenziali (in molte case mancano luce, gas e acqua).

“La nostra regione è in ginocchio – commentano – l’unico modo di rialzarsi è affrontare in modo deciso il deficit di manutenzione accumulato in questi anni da parte delle nostre infrastrutture con politiche atte ad un uso pronto ed efficiente dei fondi disponibili con metodo e trasparenza”.

“I cambiamenti climatici oramai sono sotto gli occhi di tutti – concludono – e non faranno che peggiorare i rischi alle persone che abitano nei nostri territori, se non si attueranno politiche concrete in grado di contrastarli”.