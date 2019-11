Varazze, cura delle malattie invernali: l’Unitre organizza un incontro con il Dr. Tirotta

Varazze. Martedì 12 Novembre dalle ore 18.30 a Varazze, nell’aula Magna dell’Unitre di via don Bosco n.36, in occasione degli incontri culturali in programma nel mese, il Dr. Angelito Tirotta terrà una conferenza divulgativa aperta a tutti su: Medicina Cinese, Omeopatia e Respirazione nella prevenzione e cura delle malattie invernali.

Ingresso libero per tutti gli interessati, cittadini ed ospiti di Varazze

Il Dott. Angelito Tirotta si è laureato con lode in Medicina e Chirurgia nel 1989 e successivamente si è specializzato con lode in Nefrologia nel 1995. Ha lavorato per oltre venti anni nei servizi di nefrologia ospedaliera dove ha maturato notevole esperienza clinica.

Con la ferma convinzione che la guarigione richieda un’indispensabile sinergia medico- paziente, da un lato con competenza e disponibilità a prendersi cura della persona e dall’altro con la volontà a cambiare per “stare bene”, il Dr. Tirotta propone, a Cura Polo Sanitario, con Codice Bianco Oro, visite e trattamenti Omeopatici (Scuola Kaos Dulcamara di Genova) e di terapia con Agopuntura, per la quale ha conseguito nel 2013 il diploma quadriennale presso la scuola A.M.I.AR. di Torino, e con la Medicina Ayurvedica.