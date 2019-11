Varazze. Con una cerimonia sobria, ma ricca di significati storici e umani, venerdì 1 novembre 2019 il Comune di Varazze ha ricordato, unendole in un solo coordinato omaggio, le ricorrenze della vittoria della “Grande Guerra” e la “giornata dedicata ai defunti”.

Dopo la visita ai Cimiteri frazionali e la deposizione di corone alla stele degli Alpini sul Monte Beigua e al monumento di Alpicella, il corteo delle autorità, guidato dal gonfalone civico, con il sindaco Alessandro Bozzano e le rappresentanze d’arma (Carabinieri, Marinai d’Italia, Bersaglieri, Alpini, Esercito) e i militi della Croce Rossa e della Protezione Civile, ha raggiunto piazzale De Gasperi per il tradizionale alzabandiera, quindi il monumento ai Caduti sul Mare, in viale Paolo Cappa, per confluire infine in piazza S. Ambrogio, per l’omaggio al monumento ai Caduti di tutte le guerre.

Il corteo, accompagnato dalle note della banda musicale “Cardinal Cagliero” e da un nutrito numero di cittadini e ospiti, si è chiuso dinanzi al palazzo comunale, mentre una delegazione di autorità ha proseguito per il cimitero Urbano per l’omaggio e il ricordo della città ai defunti che vi riposano.

(Testo di Mario Traversi e foto di Laura Siri)