Varazze, al via il programma natalizio. Il sindaco: “Messaggio di speranza per ritornare alla normalità”

Varazze. Dal 29 novembre 2019 al 6 gennaio 2020, la Città di Varazze si trasformerà in un palcoscenico magico per grandi e piccini, un luogo da sogno in cui poter vivere a pieno la magia del #nataleavarazze.

Uno scenario che lascerà tutti a bocca aperta, un’autentica magia di luce che vi farà vivere il Sogno del Natale, infondendo un grande messaggio di speranza, soprattutto dopo l’evento calamitoso che ha appena colpito Varazze e le sue frazioni.

“Per questo – afferma il Sindaco Alessandro Bozzano – vogliamo annunciare in questi giorni il calendario del Natale”. “Un ritorno alla normalità, per quanto possibile, un messaggio di speranza e la voglia di risorgere di una intera comunità”.

“Gli eventi più importanti, dallo Spettacolo pirotecnico, al Gospeling, alle Invasioni Lunari del Capodanno, ai tour delle luminarie con le bande itineranti – tiene a precisare l’Assessore al Turismo Bettina Bolla – sono finanziati interamente con i proventi della tassa di soggiorno, non pesando sulle case comunali. Questa una puntualizzazione necessaria in virtù di ciò che è successo nelle nostre frazioni, problema, la cui risoluzione è la primaria e indiscutibile priorità dell’Amministrazione”.

Tornando al Natale, Il Natale a Varazze, è stato pensato come una vera e propria esperienza emozionale, costellata da un ricco programma di eventi e attrazioni originali, che coinvolgeranno il pubblico offrendo momenti di intrattenimento in tutta Varazze, partendo dal Boschetto, il Parco della Città fino ad abbracciare tutto il centro storico.

Con i tour delle Luminarie in musica , previsti per il 24, 29 e 30 Dicembre e il 4 Gennaio i visitatori saranno accolti da divertentissime Street Band e invitati a seguire l’ampio percorso che permetterà di ammirare le emozionanti favole di luci.

Ognuno di questi eventi si concluderà in Piazza Dante dove sono in programma Baby Dance con gli Elfi del Natale, Truccabimbi, Laboratori sul Natale dei Bambini e distribuzione di gadget.

Il Natale a Varazze vi farà vivere il 31 Dicembre dalle ore 16:30 una sensazionale esperienza al di fuori dalla gravità terreste, in un mondo lontano, popolato da esseri immaginari. Grazie alle Invasioni Lunari viaggerete in un universo di immagini surreali, luci e costumi. Una performance di teatro, danza e visual a cura di Francesca Krnjak creerà uno spazio “altro”, una gravità diversa da quella terrestre, il senso di un mondo lontano, popolato da esseri immaginari che si avventurano in luoghi inesplorati, evocando un universo di immagini surreali usando corpo, costumi, attrezzi, luci e giochi d’ombra.

Il 1 Gennaio alle 19:00 ritorna a grande richiesta il Grande Spettacolo pirotecnico diventato ormai un must del Natale!

Ma tanti sono gli appuntamenti in calendario, dal Teatro, al Gospeling, rassegna itinerante di musica gospel, alle prime visioni dei film della Disney, a Presepiando, al Concerto di Santo Stefano del Coro Polifonico Beato Jacopo da Varagine e della Banda Cardinal Cagliero.