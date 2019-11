Vandali in azione a Albenga, sasso contro Intercity

Albenga. Il treno Intercity 655, partito da Ventimiglia alle 4.51 e diretto a Milano, è stato bloccato per circa 30 minuti nella stazione di Albenga a causa di alcuni vandali che lo hanno colpito con un sasso.

Secondo la testimonianza del capotreno si tratterebbe di due ragazzi: mentre il treno transitava nella stazione di Alassio avrebbero lanciato una pietra che ha sfondato un vetro della carrozza ristorante. Fortunatamente all’interno in quel momento non c’era nessuno, e non si registrano feriti.

Dopo le necessarie riparazioni, il treno è ripartito con circa 30 minuti di ritardo.