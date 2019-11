Vado Ligure. Intervento dei vigili del fuoco, oggi intorno alle 13.20, per un incendio sviluppatosi su un tetto in via Pertinace.

Secondo quanto riferito ad andare a fuoco sarebbe stata una canna fumaria.

L’intervento di spegnimento è ancora in corso. La situazione è comunque sotto controllo.