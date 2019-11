Vado Ligure. Furia del mare e della pioggia devastante al punto da far letteralmente sprofondare un pezzo di passeggiata, compreso un pezzo di pista ciclabile ed un lampione, rimasto letteralmente “appeso”, in cortocircuito per qualche minuto e poi crollato.

È successo in serata a Vado Ligure, nei pressi dei bagni Cannone e dei bagni Karibu. Una frana che ha interessato una porzione di circa 15 metri (in lunghezza) e 6-7 metri (in larghezza) di asfalto.

La mareggiata, violentissima, continua a sferzare la passeggiata. Protezione civile, agenti della polizia locale e addetti alla viabilità al lavoro. Ovviamente il tratto è stato chiuso.