Vado Ligure, assessore Benveduti in visita a Bombardier: “Confermato ruolo strategico, ora risposte dal Mise”

Vado Ligure. “Nel disegno strategico del gruppo, Vado Ligure ha ancora un ruolo importante. Dal governo ora risposte concrete e una visione a medio-lungo termine nell’ottica dell’interesse nazionale”. È il commento dell’assessore allo sviluppo economico Andrea Benveduti, al termine della visita odierna presso lo stabilimento di Bombardier con il neo presidente di Bombardier Transportation Italy Franco Beretta e le rappresentanze sindacali.

“Bombardier – sottolinea Benveduti – è un altro esempio che certifica la capacità ligure e italiana di fare industria ad alto contenuto tecnologico. Quest’oggi abbiamo potuto osservare con i nostri occhi una fabbrica all’avanguardia sia nei metodi che nelle tecnologie. Dal Mise ci aspettiamo, già dal prossimo incontro che avremo a Roma il 26 novembre, che venga gestita questa crisi aziendale nell’ottica di poter servire un mercato che oggi esiste ed è in pieno sviluppo”.

“Chiediamo, come Regione, che questo sviluppo passi anche da Vado Ligure e che la passione e la professionalità dei 530 dipendenti che oggi ci lavorano non vada persa. Dopo le note vicende legate all’ex Ilva, non possiamo permetterci un altro tonfo industriale e occupazionale” conclude l’assessore.