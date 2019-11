Vacanze di Natale, ad AsinOlla arriva il “Winter camp” per ragazzi e bambini

Pietra Ligure. Il parco natura di Pietra Ligure “Asinolla” lancia anche quest’anno un servizio molto apprezzato da famiglie e genitori per le prossime vacanze di Natale: il “Winter Camp”, per ospitare i bambini e i ragazzi all’interno della struttura durante le lunghe festività natalizie.

Il campo invernale è aperto a tutti e si terrà dal 21 dicembre 2019 al 6 gennaio 2020.

In questo modo mamma e papà non dovranno preoccuparsi di dove lasciare i propri figli durante le giornate lavorative, esattamente come per il campo solare estivo.

Grazie al programma e all’organizzazione messe in campo dal nostro staff i giovani studenti potranno trascorrere le loro vacanze al parco natura pietrese: saranno giornate all’insegna del divertimento con giochi all’aria aperta o al chiuso, numerosi laboratori ludici e didattici, molte attività con i nostri amici animali e possibilità di fare i compiti delle vacanze.

Per un solo giorno o per l’intero periodo delle vacanze di Natale, oppure per un weekend o solo per i giorni infrasettimanali, siamo disponibili a creare per voi le soluzioni migliori e su misura.