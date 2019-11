Under 18 Eccellenza, Vado sconfitta in casa dall’ABA Legnano

Vado Ligure. La Pallacanestro Vado esce sconfitta da una partita sempre in equilibrio fino all’ultimo, valevole per la sesta giornata del campionato Under 18 Eccellenza.

Il primo quarto fa capire subito quale sarà il problema dei biancorossi; infatti gli ospiti fanno la voce grossa a rimbalzo in attacco trovando punti sui secondi tiri o con tiri liberi, mentre i padroni di casa rispondono con diverse transizioni.

Nel secondo periodo i biancoblù provano a scappare guidati da Ganna, ma Pesce con tre triple lancia la rimonta e la formazione locale va all’intervallo sopra di 1 punto.

Alla ripresa delle operazioni Vado ha troppe distrazioni difensive e i legnanesi ne approfittano puntualmente; i vadesi però non demordono e sempre guidati da Pesce riescono a bucare la difesa a zona ospite e si finisce in pareggio.

Nell’ultima frazione Legnano prova allungo a più 10 sospinta da Roncari, ma i pappagalli non demordono e con 9 punti filati di Pintus si riportano a un solo possesso di svantaggio ma sull’ultima azione difensiva perde un attaccante e subisce il canestro che chiude i conti.

Ora i vadesi dovranno recuperare le energie, perché domani, mercoledì 6 alle ore 20,45 sul campo di casa, ci sarà il recupero della quarta giornata contro il Don Bosco Crocetta.

Il tabellino:

Azimut Pallacanestro Vado – ABA Legnano 68-73

(Parziali: 15-15; 34-33; 53-53)

Azimut Pallacanestro Vado: Rebasti 5, Trenta 1, Adamu 6, Franchello, Pesce 22, Pintus 16, Lebediev 3, Da Corte, Tridondani ne, Giannone 10, Genta, Bertolotti 5. All. Imarisio S., ass. Saltarelli M. e La Rocca D., prep. Bossaglia G.

ABA Legnano: Tornatore 2, Zuccoli 3, Genovese 3, Fragonara 8, Ganna 15, Cucchi 4, Ballarin 5, Biaggi, Roncari

16, Cassinerio 5, Motta 10, Pisoni 2. All. Rocco E. Ass. Arosio F. e Bonetti M.

Arbitri: Puccini (Genova) e Rezzoagli (Rapallo).