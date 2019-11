Under 16 Eccellenza, Vado: altro referto rosa

Vado Ligure. Esce dal Palashark di Pegli con un altro referto rosa la formazione Under 16 Eccellenza della Pallacanestro Vado, dopo una prova fisica ed abbastanza concreta.

L’inizio è dei peggiori per Vado, in balia degli eventi e trascinata in una partita a dir poco caotica. Un precoce minuto di sospensione resetta i biancorossi e li fa rientrare sul terreno di gioco con più lucidità in attacco ed attenzione in difesa.

Attacco che macina punti sotto i tabelloni ancora con le torri Adamu e Biorac (68 i punti messi a segno sui 98 totali) e con un Marzulli particolarmente ispirato. I primi due quarti, complice una difesa semi attenta, impongono un solco pesante tra le due formazioni andando a riposo con Vado che subisce solamente 21 punti e ne mette a segno 50.

Il rientro dagli spogliatoi però è di una squadra che si adagia sul vantaggio e non trova l’attenzione dei primi due quarti registrando 15 punti subiti, frutto di molte disattenzioni. Il quarto ed ultimo parziale è una rotazione ampia di giocatori, tutti con un obiettivo ben preciso, ovvero migliorare su tutti gli aspetti utili per affrontare la seconda parte della stagione pronti e con qualche chance in più.

Il risultato finale recita 51 a 98 per Vado, che domenica 10 novembre alle ore 11,15 ospiterà il Collegno Basket.

Il tabellino:

Basket Pegli – Azimut Pallacanestro Vado 51-98

(Parziali: 9-20; 21-50; 36-72)

Basket Pegli: De Michele, Cartasegna 3, Valsecchi 5, Nardini, Ricci 14, Scrocco 3, Poni 8, Sossai, Sutera 10, Faccio 4, Crocco 1, Bizzarri 3. All. Ambrosini, ass. Conte, Fanelli.

Azimut Pallacanestro Vado: Adamu 31, Monaldi 4, Bonifacino 4, Biorac 37, Calvi, Fantino, Micalizzi 5, Guidi 3, Squeri 5, Marzulli 9. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa Torre.

Arbitri: Kulyk e Franceri (Savona).