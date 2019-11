Under 16 Eccellenza, la Pallacanestro Vado ha la meglio sul Collegno

Vado Ligure. Sesta vittoria in sette partite per la Pallacanestro Vado nel campionato Under 16 Eccellenza; sesta sconfitta in altrettante gare tra gli Under 15 Eccellenza.

Under 16 Eccellenza: Vado supera Collegno al Geodetico

Nella settima giornata del campionato Under 16 Eccellenza girone Piemonte la formazione della Pallacanestro Vado ha la meglio sui pari età del Collegno Basket, squadra fisicamente inferiore ma con una grinta e una voglia intensa di vendere cara la pelle.

Vado parte come al solito come un diesel con i primi minuti di confusione che sembrano veder giocare ancora una squadra Under 15, ma si sveglia grazie a 10 punti su 15 del quarto di Biorac. Il secondo quarto è un crescendo di attenzione in attacco con ancora Biorac sugli scudi ed Adamu a dargli man forte, ma è nel terzo quarto che si decidono le sorti della partita e Vado prende il largo con recuperi difensivi ed una circolazione di palla che permette tiri aperti alternati ad appoggi al vetro.

Nell’ultimo parziale i vadesi abbassano nuovamente il ritmo difensivo e Collegno subito si fa trovare pronta, accorciando la distanza sul tabellone concludendo così la partita sull’83 a 54.

Il tabellino:

Pallacanestro Vado – Collegno Basket 83-54

(Parziali: 15-15; 39-31; 66-39)

Pallacanestro Vado: Adamu 22, Monaldi 5, Bonifacino 5, Biorac 38, Calvi 2, Fantino 1, Micalizzi 4, Guidi 4, Squeri 4, Marzulli ne. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa Torre.

Collegno Basket: Molino, Tagliano 3, Giugno 6, Burco 6, Bretin 6, Vasile 5, Plaermo 5, Bossola 5, Sorge 11, Viele 4, Spada 2, Iaci 2. All. Pozzato.

Arbitri: Zappa (Loano) e Ciccangeli (Genova).

Under 15 Eccellenza: referto giallo ma continuo progresso

Conferma il referto giallo ma conferma anche i progressi la Pallacanestro Vado nel campionato Under 15 Eccellenza. Derthona è più forte ma il team vadese inizia a giocare alla pari sul ritmo per lunghi tratti. Primo quarto in equilibrio, malgrado i primi minuti facciano sospettare del classico tappo invisibile nel canestro. Derthona allunga a inizio secondo quarto sino al 35-18 a metà periodo. Mini reazione ospite sino al 39-26, ma i piemontesi chiudono con un 7 a 0 che mette le cose in chiaro.

Vado è brava a non replicare terzi periodi da singola cifra e continua a giocare negli ultimi due quarti mostrando i progressi relativamente all’atteggiamento.

Il tabellino:

Bertram Yachts Derthona Basket – Pallacanestro Vado 78-49

(Parziali: 19-13; 44-26; 66-38)

Bertram Yachts Derthona Basket: Lisini 11, Mogni 10, Ramazzina, Vio 12, Moro 12, Segatto 6, Lam 1, Bellinaso 17, Bertelli 9, Ferrari. All. Di Matteo.

Pallacanestro Vado: Tridondani 3, Caviglia 8, Migone 9, Gallo 6, Fazio, Mozzati 2, Recagno 3, Ottonello 6, Giannone 10, Fiammarell, Giusto Bellando 2. All. Prati, ass. Garaventa Torre.

Arbitri: Bussetti (Valenza) e Lleshi (Alessandria).