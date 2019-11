Under 15 Eccellenza, Vado: segnali incoraggianti

Vado Ligure. Buona partita della Pallacanestro Vado nel campionato Under 15 Eccellenza, sabato 2 novembre sul parquet di casa contro il Granda College Cuneo.

Dopo un primo quarto in cui Vado riesce a stare avanti sino quasi alla fine, Cuneo mette la freccia e poi non si volta più indietro allungando progressivamente. I liguri questa volta non mollano e giocano sino alla fine, ma non riescono a riavvicinarsi nel punteggio.

Pur raccogliendo ancora una sconfitta, i vadesi segnano il proprio record stagionale di punti segnati con ben quattro giocatori in doppia cifra. Ancora più importante, riescono a tenere botta per un intero quarto oltre a dare una maggiore continuità ai momenti in cui si è riuscito a tenere il ritmo dell’avversaria. Segnali incoraggianti che devono essere però un punto di partenza per ulteriori progressi.

Prossimo impegno per i biancorossi: alle ore 19 di oggi a Tortona, contro la Bertram Yachts Derthona.

Il tabellino:

Pallacanestro Vado – Granda College Cuneo 62-91

(Parziali: 19-23; 31-51; 41-71)

Pallacanestro Vado: Tridondani 10, Caviglia 6, Migone 10, Gallo 3, Fazio, Mozzati, Recagno 4 Ottonello 4, Giannone 12, Fiammarelli 11. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa Torre.

Granda College Cuneo: Ceban 4, Rinaudo, Manfredi 19, Tamagno 5, Di Benedetto 20, Lerda 17, Giusiana 11, Putorti 7, Brero, Saladini, D’Agostino 8. Zuppanelli. All. Lelli.

Arbitri: Bazelli (Cairo Montenotte) e Martino (Boissano).