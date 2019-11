Under 15 Eccellenza, la Pallacanestro Vado ancora non trova il successo

Vado Ligure. Occasione persa per Vado per raccogliere la prima vittoria stagionale nel campionato Under 15 Eccellenza.

Tra le mura amiche i biancorossi sprecano due break fatti a metà secondo quarto ed inizio terzo quarto, subendo il ritorno di Chieri.

La maggiore energia ospite stronca Vado a cavallo dell’ultimo riposo evidenziando ulteriormente le difficoltà di adattarsi e mantenere il ritmo dell’eccellenza sia mentalmente che fisicamente.

I 46 punti subiti nel secondo tempo e la quantità industriale di canestri mangiati ne sono testimonianza. Occorre rimboccarsi le maniche; ci saranno occasioni per rifarsi.

Sabato 9 novembre alle ore 19 i biancorossi saranno ospiti del Derthona Basket a Tortona.

Il tabellino:

Azimut Pallacanestro Vado – Bea Chieri 57-68

(Parziali: 14-12; 25-22; 42-48)

Azimut Pallacanestro Vado: Tridondani 19, Caviglia 12, Migone 2, Gallo 5, Fazio, Giusto Bellando 9, Recagno 1, Ottonello 5, Giannone 4, Fiammarelli. All. Prati, ass. Colandrea, Garaventa Torre.

Bea Chieri: Dieng 2, Sperto, Bedetti, De Mita 9, Pilato 11, Schirru, Mongiello 13, Ricciardo, Zidda 4, Lafiosca 14, Reinaudo 2, Ferrone 13. All. Patrignani, ass. Turetta.

Arbitri: Kulyk (Savona) e Bazelli (Cairo Montenotte).