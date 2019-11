Una panchina rossa e una bianca: così Albenga dice “No” alla violenza sulle donne

Albenga. Nell’ambito della campagna di sensibilizzazione “Zonta Say no to violence against Women”, promossa a livello mondiale nell’anno del centennale, lunedì 25 novembre, ad Albenga, saranno inaugurate due panchine per dire “No” alla violenza sulle donne.

Appuntamento alle 11,30, in piazza Enzo Tortora, per il taglio del nastro delle due panchine: una a sfondo rosso ed una affondo bianco.

“Un messaggio d’impatto contro la violenza sulle donne e sui bambini, – ha spiegato la presidente Giusy Nalbone. – Una panchina a sfondo rosso ed una a sfondo bianca per dire NO alla violenza di genere, agli abusi subiti o assistiti dai più piccoli; un maltrattamento psicologico che si verifica prevalentemente in ambito familiare”.

“Le due panchine rappresentano un no alla forza fisica, psicologica ed economica esercitata sulle donne e sui loro figli. Il progetto è stato realizzato con la collaborazione del Comune di Albenga e degli alunni della 3B del Liceo Artistico Statale G. Bruno”, ha concluso.