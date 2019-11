“Un fiocco in Comune…”: a Spotorno le nuove nascite “faranno notizia”

Spotorno. “In Italia il calo delle nascite prosegue ormai da anni e di questo trend negativo si discute parecchio e preoccupa non poco gli esperti del walfare”.

Parte da questa constatazione l’iniziativa del Comune di Spotorno “Un fiocco in Comune…”, pensata per mettere in risalto ogni nuova nascita sul territorio spotornese. Acquisito il parere favorevole dei nuovi genitori, sarà data notizia dei nuovi “arrivati” sul portone di ingresso del Palazzo comunale dove sarà apposto un fiocco rosa o un fiocco azzurro.

Spiegano dal Comune: “L’amministrazione comunale, sensibilizzata dal fatto che il Sindaco Mattia Fiorini diverrà papà a breve, ha voluto dare risalto alla nascita di un figlio che, oltre a rappresentare una gioia immensa per i familiari, sarà anche un simbolo benaugurante per il paese. ‘Un fiocco in Comune…’, in quanto annunciato nella sede comunale ma anche perché condiviso dalla comunità intera. L’iniziativa di benvenuto a tutti i nuovi nati vuole evidenziare l’importanza dell’arrivo di giovani vite che rappresentano il nostro futuro. La nascita, infatti, è l’inizio di un nuovo percorso di vita e rappresenta l’augurio e la speranza che un giorno possano ricordare che sono stati accolti in modo gioioso dalla propria città”.

“L’amministrazione comunale aveva già istituito dal 2017 il pacco bebè in regalo per ogni nuovo nato a Spotorno – spiegano dall’amministrazione comunale – l’iniziativa prevede l’invio di un biglietto di auguri per il lieto evento con il quale i genitori possono recarsi presso l’anagrafe e ritirare un buono da presentare alla Farmacia di Piazza Colombo dove viene omaggiato un “Kit di benvenuto” contenente prodotti per la prima infanzia. Oggi più cha mai si deve puntare sulle nuove generazioni, vera risorsa strategica per la crescita poiché le radici del futuro stanno nel presente”.

Conclude la nota: “Il Comune di Spotorno sta provando a dare il suo contributo affinché questo avvenga. Da oggi occhi puntati sul portone del Palazzo Comunale di Spotorno per condividere l’arrivo dei nuovi concittadini!”.