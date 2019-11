Finale Ligure. Dopo la poco fortunata quarta edizione, rinviata e poi annullata causa maltempo, nella mattinata di ieri, venerdì 1 novembre, è tornata in scena l’Arrancazoppa, gara di trail running che si svolge sui sentieri tra i boschi del Monte Caprazoppa.

La quinta edizione dell’evento organizzato dall’Atletica Run Finale, è partita alle ore 9,30 nei pressi di piazza Porta Testa a Finalborgo. Un centinaio i partecipanti che hanno affrontato i 12 chilometri del percorso, tracciato da Claudio Siccardi, che prevedeva un paio di salite impegnative per circa 500 metri di dislivello positivo e passaggi suggestivi sul promontorio occidentale di Finale Ligure. La gara è stata portata a termine da 95 atleti.

Il primo ad arrivare al traguardo è stato l’acquese Giovanni Maiello del BergTeam in 1 ora e 1 minuto; secondo Manuel Stroppa (Valmaremola) in 1 ora e 3′; terzo Oscar Rebora (Bikers Team Livellato) in 1 ora e 5′.

A seguire, quarto Diego Rubagotti, quinto Andrea Rinaldi (che si è aggiudicato lo smartwatch in palio a sorteggio), 6° Enrico Lanfranconi.

Settima classificata e vincitrice tra le donne Cecilia Pedroni della Serim in 1 ora e 13′. Ottavo Danilo Basso, nono Andrea Martoccia. Decima e seconda in campo femminile Paola Messina (Valmaremola) in 1 ora e 14′.

La classifica prosegue con undicesimo Francesco Tosi, dodicesimo Massimo Panzini, tredicesimo Mauro Geddo, quattordicesimo Paolo Rubaldo, quindicesimo Marcello Forlano e via via tutti gli altri. Al ventiduesimo posto Susanna Scaramucci (Maratoneti Genovesi) in 1 ora e 22′ (da inserire nella classifica sottostante, ndr), a completare il podio femminile.

La classifica: