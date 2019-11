Cari curiosi,

Sapete una cosa?

Foto 2 di 2



Ho scoperto che le cose più belle sono quelle che capitano quando meno ce le aspettiamo.

Quando scatta quella scintilla che sa di complicità, come un piccolo colpo di fulmine che ti travolge, che apre nuovi capitoli e che crea nuovi punti di partenza.

Se ci pensate, questo vale per ogni aspetto della nostra vita: per quella persona che incrocia il nostro sguardo e della quale ci innamoriamo, per chi scopriamo inaspettatamente e diventa una grande amicizia, per quella curiosità che si trasforma in una passione.

Ci sono tanti, tantissimi colpi di fulmine che ci aspettano e che sono in agguato intorno a noi.

E così è successo a Mirko e Giuliano che, davanti ad una macchinetta del caffè, hanno iniziato a chiacchierare e, in quel momento, è nato qualcosa di speciale chiamato Rosavastaia.

Questo accadeva nel 1997 e, da quel momento, è iniziata una meravigliosa storia fatta di musica da condividere e da suonare insieme grazie alle chitarre di Mirko Bazzano e Leonardo Becco, il basso di Giuliano Poli, le voci di Clara Buriano e Martina Bazzano e la batteria di Giuseppe Scimone, nella loro ultima formazione.

Oltre vent’anni trascorsi di stampo rock e brit pop che, per quanto riguarda la sottoscritta, è garanzia di un meraviglioso di quei colpi di fulmine di cui vi parlavo prima.

E sempre davanti ad un caffè è nato “Un diario a passo di rock”: “Il racconto di una famiglia e il ritratto di un’Italia dal boom degli anni Sessanta in poi, scandito dai momenti che hanno segnato la storia del rock tra il 1965 e il 1996. Un viaggio attraverso memorie personali e collettive, tra musica, parole e immagini” come ci raccontano.

Grazie alla sceneggiatura di Daria Croce (un nome a noi curiosi molto familiare), la voce narrante di Giorgia Ferrari, Giorgio Magliano come tecnico luci, regia e visual di Mirko Bazzano, Martina Bazzano come tecnico video e Marco Bazzano come fonico.

Quando sarà possibile assistere a questo speciale appuntamento?

Mano alle agende, virtuali e non: Sabato 30 novembre – dopodomani! – alle 21 nella Sala Polivalente del Comune di Saliceto.

La prima volta che ho ascoltato Clara cantare, mi ha fatto conoscere gli Afterhours e ogni volta che ascolto “Non è per sempre” ripenso sempre alla prima volta che l’ho sentita, in un bar di Millesimo, attraverso la sua voce: io non mi perderei questa serata… e voi?

Trovate qui tutte le informazioni sull’evento: https://www.facebook.com/events/2427942970797990/

