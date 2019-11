Turismo, Tosi (M5S): “Politica della giunta Toti fallimentare, persi milioni. O son belinate anche queste?”

Provincia. “In questi giorni, Toti si è risentito e ha dichiarato piccato che hanno speso tutti i fondi a disposizione per il dissesto idrogeologico. Se lo dice lui… Oggi, intanto, in III Commissione, a una mia domanda diretta, nessuno ha saputo dire quanto è stato invece investito in questa legislatura per il turismo. Ma forse è meglio non dirlo, visti i risultati e visto che gli ultimi dati confermano quanto dico ormai da 5 anni: politica turistica fallimentare”.

“Basta guardare il progressivo delle notti vendute dalle strutture ricettive: facendo un calcolo molto semplice, in base ai dati pubblicati sull’Osservatorio regionale e ipotizzando una media di 100 euro a notte in una struttura, il conto che ne esce è da brividi. Le strutture ricettive della nostra regione, da gennaio a oggi, non hanno incassato 20 milioni e 756mila euro! Sì, perché quello che Toti e Berrino non dicono ai liguri è che le nostre strutture ricettive, dall’inizio dell’anno a oggi, non hanno venduto 207.565 notti”.

Così, il consigliere regionale Fabio Tosi a margine dei lavori odierni in III Commissione. Che aggiunge: “Il mancato introito, poi, diventa incalcolabile se aggiungiamo le perdite del commercio, dei bar e dei ristoranti”.

“Un quadro a dir poco deprimente, cui si aggiunge la superficialità dell’assessorato di competenza: imbarazzante che, nell’ultima seduta di bilancio di questa legislatura, gli uffici per le tematiche di competenza della III Commissione, nella cui area rientra per l’appunto l’organizzazione e la promozione turistica della nostra regione, non abbiano saputo rispondere nel merito”.