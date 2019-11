Savona/Finale Ligure. Due trombe marine molto vicine alla costa sono state avvistate a Savona e Finale Ligure, destando non poco allarme e preoccupazione: numerose le segnalazioni da parte dei cittadini, arrivate anche alla nostra redazione.

Il fenomeno è legato all’elevata instabilità atmosferica che in queste ore sta caratterizzando la situazione meteo, insieme a un’alternanza di temperature miti e bruschi cali.

Secondo quanto appreso le due trombe marine, molto vicine ai due litorali delle località del savonese, si sono poi dissolte, senza provocare danni o situazioni di disagio. I profili delle trombe marine sono state ben visibili dalla costa, così come testimoniato dalle numerose foto e video comparsi sui social-network. Si sono formate a circa 200-300 metri dai rispettivi litorali.

Indubbiamente quello delle trombe marine è diventato un caso legato alle condizioni meteorologiche di questi giorni, favorite dai processi del cambiamento climatico in atto: un fenomeno in costante crescita per la riviera ligure.