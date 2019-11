Trofeo Laigueglia, sarà il Gruppo Sportivo Emilia ad occuparsi dei servizi tecnico-organizzativi

Laigueglia. È stato aggiudicato dal Comune di Laigueglia al Gruppo Sportivo Emilia di Casalecchio di Reno l’appalto dei servizi tecnico-organizzativi del 57° Trofeo Laigueglia, che si svolgerà domenica 16 febbraio 2020.

Il sindaco Roberto Sasso del Verme esprime soddisfazione per la collaborazione con lo storico gruppo bolognese, come da esito della procedura negoziata ad evidenza pubblica: “Siamo molto contenti di lavorare con il Gruppo Sportivo Emilia che ha più volte dimostrato professionalità e competenza nell’ambito delle gare sportive nazionali più importanti. La macchina organizzativa, ora al completo, si metterà subito in movimento per selezionare squadre e atleti tra i migliori nell’attuale panorama sportivo, degni del livello qualitativo raggiunto dalla nostra competizione, in considerazione anche del recente passaggio di categoria del Trofeo Laigueglia, nell’ambito dell’Europe Tour”.

Dichiara il consigliere con delega allo sport Lino Bersani: “Sarà un vero piacere per il comitato organizzatore del Trofeo lavorare con il cavalier Adriano Amici, presidente dello storico gruppo bolognese. Soprattutto la collaborazione con tecnici di lunga esperienza sono certo sarà una garanzia di successo anche per questa edizione che sarà molto impegnativa anche a seguito della promozione alla categoria 1 Pro Series; solo otto gare in tutta Italia hanno ottenuto un passaggio di categoria dall’Union Cycliste Internationale”.

“Un risultato – prosegue il consigliere – che pensiamo di aver meritato dopo quasi sessant’anni di attività. A febbraio il Trofeo Laigueglia festeggerà ben 57 anni. Questo per noi sarà un nuovo punto di partenza traguardando le nuove sfide che il ciclismo ormai globalizzato ci propone; nel prosieguo del terzo millennio vogliamo essere protagonisti più che mai”.