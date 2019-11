Treni Valbormida, la Regione corre ai ripari dopo i disagi: in arrivo il “Jazz” da 750 posti

Val Bormida. Regione Liguria sta costantemente monitorando la situazione dei treni in Val Bormida per far fronte alla chiusura della A6: da domani il treno 4681 che ferma alle 7.29 a San Giuseppe di Cairo diretto a Savona, che da questa mattina era stato aumentato a 600 passeggeri – compresi quelli in piedi – con l’utilizzo di un treno “Jazz”, verrà ulteriormente potenziato fino alla capacità di 750 persone.

Questa mattina circa 250 passeggeri sono saliti a Cairo. Anche alla fermata straordinaria di Altare, aggiunta in questo periodo di emergenza, tutti i passeggeri sono saliti sul treno e non è rimasto nessuno a terra.

Il convoglio, dopo una sosta di 10 minuti ad Altare per rispettare un incrocio è arrivato a Savona in ritardo di 18 minuti.

La Direzione Piemonte di Trenitalia, da cui dipende l’esercizio sull’intera tratta Torino-Savona, sta valutando come riuscire a ulteriormente potenziare questo treno al livello di quello successivo, capace di portare 1.200 persone.

Si sta inoltre valutando la fattibilità di un ulteriore treno straordinario per traghettare al 5 dicembre giorno di entrata in vigore del programma straordinario, oltre che data indicata per il ripristino della linea ferroviaria Savona-Alessandria danneggiata gravemente dal maltempo.