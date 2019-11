Treni in Val Bormida, Vaccarezza: “Scatta il potenziamento della capienza”

Cairo Montenotte. “Ho parlato personalmente questa mattina con il presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, che ringrazio per la disponibilità: per ovviare ai disagi di questa mattina del trasporto ferroviario a Cairo e in Val Bormida da domani sarà garantita maggiore capienza, 180 posti in più“.

L‘annuncio arriva dal consigliere regionale Angelo Vaccarezza, che si è prontamente attivato per risolvere la situazione dei convogli che si sono trasformati in carri-bestiame vista la situazione di totale emergenza nella mobilità.

Vaccarezza precisa anche sui disagi di questa mattina: “Il treno previsto è arrivato regolarmente ma con la capienza standard, da domani posti in più… Quanto all’altro treno bisogna precisare che non è che è stato soppresso, bensì c’è la linea interrotta, la Savona-Alessandria, che potrà essere ripristinata solo dal 5 dicembre: da qui la richiesta del potenziamento della capienza del collegamento delle 7 e 30 che passa da San Giuseppe per raggiungere Savona” afferma.

“Questa come soluzione provvisoria in attesa del ripristino della linea ferrovia e del piano straordinario con maggiori collegamenti” conclude.

Sia l‘assessore regionale ai trasporti Gianni Berrino quanto il suo collega piemontese si stanno attivando assieme a Trenitalia per un coordinamento operativo che possa garantire un trasporto ferroviario potenziato e confortevole per passeggeri e i tanti pendolari alle prese con gravi disagi.