Tre savonesi convocati al torneo internazionale di Ostia

Fra pochi giorni ad Ostia presso il Centro Federale si ritroverà il futuro della pallanuoto italiana, ovvero le selezioni maschili under 20 e under 18. Il raduno è previsto in virtù di un torneo internazionale under 20 al quale prenderanno parte le selezioni anche di Serbia e Malta. La nazionale italiana avrà due squadre. Diversi i rappresentanti della scuola ligure come al solito.

Nella rappresentativa under 20, guidata da Carlo Silipo e da suo assistente Cosimino Di Cecca, sono presenti Ettore Novara (RN Savona), Nicolò Gatti (RN Camogli), Mario Guidi (SC Quinto) e Francesco Di Donna (Bogliasco).Insieme a loro Francesco De Michelis, Matteo Spione e Andrea Tartaro della Roma Nuoto; Andrea Narciso e Mattia Antonucci del Lazio Nuoto; Vincenzo Tozzi dell’Acquachiara; Michele Mezzarobba e Andrea Mladossich della PN Trieste; Filippo Ferrero dell’Ortigia.

Fra gli under 18 invece selezionati da Massimo Tafuro e assistito da Arnaldo Castelli sono due i savonesi presenti: Alessio Caldieri e Andrea Patchaliev. Con loro sono stati convocati anche: Alessandro Carnesecchi della RN Florentia; Tommaso Gianazza dell’AN Brescia, Mario Garozzo dei Muri Antichi; Luca Silvestri, Roberto Spinelli, Jacopo Parrella e Marco Ricci di Posillipo; Daniele De Gregorio dell’Acquachiara; Francesco Faraglia della Roma Nuoto; Francesco Cassia dell’Ortigia; Andrea Fortunato della RN Salerno; Davide Occhione della Telimar e Luca Castorina della Telimar.