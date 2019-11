Transito di Mercurio sul disco solare: a Savona si potrà seguire collegati con Abu Dhabi, l’Arizona e le Canarie

Savona. Lunedì 11 novembre ci sarà il transito di Mercurio sul disco solare. Un evento raro anche se non rarissimo: la prossima volta sarà fra tredici anni, il 13 novembre 2032.

L’evento inizia alle ore 13:35 e termina alle ore 19:04 ma da Savona sarà possibile seguirlo solo fino alle ore 16:57 nelle condizioni più favorevoli perché poi il Sole tramonterà. Inoltre le previsioni meteo fanno pensare ad un tempo sicuramente nuvoloso.

Pertanto l’Associazione Astrofili Orione, invece della prevista osservazione al telescopio, organizzerà un incontro presso la libreria Ubikin corso Italia per seguire online l’evento in collegamento con altri astrofili ed astronomi in Italia e nel mondo.

“Ci collegheremo con Abu Dhabi negli Emirati Arabi Uniti – spiega Ugo Ghione – tramite l’International Astronomical Center, con la Norvegia e con l’osservatorio di Greenwich tramite il sito timeanddate.com, con l’Observatory Lowell in Arizona (USA), e con il Telescopio Nazionale Galileo alle Canarie e con il comune di San Nicola La Strada in provincia di Caserta tramite il sito OtticaTelescopio.com”.

Durante l’incontro, che a partire dalle 13:30 seguirà tutto l’evento, alle ore 15 e alle ore 17 ci saranno due brevi conferenze: la prima sul fenomeno dei transiti e la seconda sull’importanza di lavorare in rete in campo astronomico e scientifico.