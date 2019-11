Tragedia sul Monte Bianco: sciatore finalese muore travolto da una valanga

Finale Ligure. Sono il 28enne Edoardo Camardella, di La Thuile, e il 32enne Luca Martini, di Finale Ligure, le vittime della valanga che, nella mattinata di oggi, sabato 30 novembre, attorno alle 10, si è staccata nel massiccio del Monte Bianco, a Punta Helbronner, circa 500 metri sotto la stazione di arrivo della funivia Skyway.

I due erano nomi noti tra gli appassionati dello sci fuoripista. Camardella, figlio unico, maestro di sci, il 29 aprile di quest’anno era nel gruppo di freeriders protagonista della prima ripetizione con gli sci della discesa della Parete Nord della Becca di Nona, testimoniata dal video di Pierre Lucianaz “I can see my home from up here”. Il giovane di La Thuile era salito fino alla vetta con Alessandro Letey e Yari Pellissier, ma una volta in cima, le condizioni di innevamento insufficiente avevano condotto alla discesa solo di due sciatori.

Martini coniugava la sua passione per la montagna non solo attraverso lo sci ripido (testimoniato da numerose immagini sul suo profilo Facebook), ma anche attraverso la mountain-bike, di cui era diventato guida federale, specializzata in Enduro e downhill, proprio quest’anno. Viveva sulle colline liguri in estate ed autunno, mentre l’inverno, e parte della primavera, proprio per l’attrazione per l’ambiente alpino, li trascorreva dal 2014 a Chamonix Mont Blanc.

In collaborazione con Aostasera.