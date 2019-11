Tragedia a Cairo, malore in strada: giovane di 27 anni muore per una emorragia

Cairo Montenotte. Tutta la comunità cairese piange la scomparsa di Arianna Cianci, di soli 27 anni, deceduta questa mattina a seguito di un fatale malore. La ragazza si è improvvisamente accasciata a terra, in strada, davanti ad un bar della località valbormidese.

Immediati sono scattati i soccorsi con l’intervento di personale sanitario e 118, ma una emorragia nella gola non le ha lasciato scampo: per lei non c’è stato nulla da fare. La 27enne soffriva da tempo di un brutto male contro il quale stava lottando con grande coraggio, e già in passato era riuscita a sconfiggere un tumore. Oggi, però, la sua forza non è bastata, e si è spenta nonostante i disperati tentativi di rianimarla e salvarle la vita.

Il corpo di Arianna è stato condotto presso l’obitorio dell’ospedale di Cairo Montenotte: la notizia della tragedia si è subito saputa nella città cairese, con parenti e amici che si sono stretti alla famiglia della povera 27enne. Tanti i messaggi di cordoglio e commozione.

Sempre solare e sorridente nonostante i gravi problemi di salute, aveva la passione del musical e fino alla fine, nonostante le precarie condizioni fisiche per le cure alle quali era sottoposta, frequentava una compagnia teatrale savonese.

I funerali dovrebbero essere fissati per lunedì mattina: per domani, invece, è previsto il Santo Rosario.