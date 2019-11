TPL Linea, le modifiche al servizio per la giornata di lunedì 25 novembre

Savona. TPL Linea informa che, in conseguenza delle numerose strade chiuse al transito veicolare, per la giornata di lunedì 25 novembre sono previste le alcune modifiche al servizio

Linea 3 Savona – Santuario – Cimavalle: gli autobus non effettueranno servizio;

Linea 16 Savona – Pareto: gli autobus non effettueranno servizio;

Linea 17 Savona – Stella San Bernardo: gli autobus non effettueranno servizio;

Linea 18 Savona – Sassello – Martina: gli autobus non effettueranno servizio;

Linea 19 Savona – Stella San Martino: gli autobus non raggiungeranno Stella San Martino e tutte le loc. limitrofe. Saranno limitati al bivio per Gameragna e sarà garantito il servizio per Natta e Cassisi;

Linee Urbane di Varazze: gli autobus non raggiungeranno loc. Campomarzio e loc. Alpicella;

Linea 33 Finale Ligure – Le Manie: gli autobus non raggiungeranno la frazione di Le Manie;

Linea 35 Finale Ligure – Rialto: tutte le corse saranno limitate in piazza Calvi;

Linea 49 Millesimo – Melogno – Finale Ligure: l’autobus in partenza da Murialdo Valle per Calizzano – Melogno – Finale Ligure effettuerà il transito da Toirano. Verrà garantito il servizio nella tratta Melogno – Gorra – Finale Ligure alle ore 7.15. L’autobus in partenza da Finale Ligure per Gorra – Melogno – Calizzano delle ore 14.05 effettuerà il transito da Toirano. Verrà garantito il servizio sino a località Melogno;

Linea 58 60 e 61 Savona – Cairo – Millesimo: gli autobus effettueranno servizio limitatamente nella tratta Cairo – Millesimo – Altare;

Linea 75 Albenga – Erli – Castelvecchio: gli autobus non raggiungeranno i Comuni di Erli e Castelvecchio di Rocca Barbena effettuando capolinea a Zuccarello.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.30 e il sabato dalle ore 7.15 alle ore 13.00) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.