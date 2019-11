Tpl, ecco le modifiche al servizio a Varazze: servizio sostitutivo Altare-Cadibona

Savona. TPL linea informa la clientela che, a seguito degli eventi alluvionali degli scorsi giorni: con decorrenza mercoledì 27 novembre 2019 e sino alla riapertura della S.P. 29 “del Colle di Cadibona” verrà garantito il seguente servizio feriale tra il Comune di Altare e loc. Cadibona:

– corsa in partenza da Cadibona per Altare – Carcare – Cairo alle ore 7.10;

– corsa in partenza da Cadibona per Altare – Carcare – Cairo alle ore 7.20;

– corsa in partenza da Cadibona per Altare – Carcare – Cairo alle ore 14.25;

– corsa in partenza da Cadibona per Altare – Carcare – Cairo alle ore 14.40;

– corsa in partenza da Cadibona per Altare – Carcare – Cairo alle ore 19.35;

– corsa in partenza da Cairo – Carcare – Altare – Cadibona alle ore 13.00;

– corsa in partenza da Cairo – Carcare – Altare – Cadibona alle ore 13.15;

– corsa in partenza da Cairo – Carcare – Altare – Cadibona alle ore 18.00.

– con decorrenza giovedì 28 novembre 2019 e sino alla riapertura della S.P. per Campomarzio in Comune di Varazze, verrà modificato il servizio urbano svolto all’interno del territorio comunale come da orari allegati.

Per ulteriori informazioni sui servizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle 7.15 alle 17.30 e il sabato dalle 7.15 alle 13) e il sito internet all’indirizzo www.tpllinea.it.