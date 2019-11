Toti annuncia il restyling del Santa Corona: “Monoblocco troppo costoso, dobbiamo adattarci”

Pietra Ligure. Il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – accompagnato dall’assessore alla sanità Sonia Viale – questa mattina si è recato all’ospedale San Paolo di Savona in occasione dell’inaugurazione della nuova area di cure infermieristiche.

Durante la visita, il governatore ligure ha parlato anche del futuro dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure, al centro di non poche polemiche non solo per la carenza di personale medico e infermieristico, ma anche per l’assenza di una nuova progettualità per l’intera area ospedaliera: “Per il nosocomio pietrese è previsto un importante piano di investimenti per i prossimi tre-quattro anni – spiega Toti -, due padiglioni rivisti completamente, lavori di riqualificazione di anatomia patologica, l’ampliamento del pronto soccorso, l’acquisizione dell’angiografo e il trasferimento del Mios da Albenga a Pietra Ligure”.

Continua Toti: “Stiamo parlando di una struttura del passato, ce la facciamo andare bene, ma c’è da dire che ormai tutti gli ospedali italiani all’avanguardia hanno adottato la struttura a monoblocco. Se dovessimo realizzare questa tipologia di struttura ospedaliera a Pietra Ligure servirebbero troppi soldi, quindi cerchiamo di adattarci alla situazione attuale e lavorare per una riqualificazione intelligente e funzionale alle esigenze del nosocomio pietrese”.

“Sull’ospedale Santa Corona c’è un piano di investimenti immobiliari significativo, che deriva da un fondo di edilizia sanitaria nazionale – aggiunge il governatore ligure – parliamo di un budget di 550 milioni di euro che riguarderà tutte le Asl”.

(Il progetto del nuovo ospedale)

“Quindi le risorse ci sono e le metteremo in campo per ristrutturare e migliorare ancora l’ospedale Santa Corona e la sua eccellenza sanitaria” conclude Toti.

Dunque addio definitivo, pare, al progetto del nuovo Santa Corona, basato sulla realizzazione di un monoblocco con l’alienazione delle aree a monte dell’ospedale. Con i fondi annunciati questa mattina dalla Regione si avvierà quindi un progressivo progetto di restyling del nosocomio pietrese, atteso da molto tempo alla luce di strutture e padiglioni vetusti, con l’obiettivo di rendere più sicura e controllata tutta l’area ospedaliera.