Torna ad Albenga il progetto “Melanoma ANT”: 120 visite aperte alla cittadinanza

Albenga. Torna a Albenga, con il patrocinio del Comune, il Progetto Melanoma ANT con 120 visite dermatologiche aperte alla cittadinanza.

L’ormai tradizionale appuntamento con la prevenzione delle neoplasie cutanee si rinnova anche nel 2019 grazie al sostegno di Guardia di Finanza di Albenga, FIDAPA, Bar Ai Giardinetti, Immaginafamiglie, Cosa vuoi che ti legga e Arimondo.

Le 120 visite dermatologiche si terranno negli ambulatori concessi gratuitamente dalla Clinica San Michele sita in viale Pontelungo 79, nelle giornate di Martedì 12 – Mercoledì 13 – Giovedì 14 e Venerdì 15 Novembre.

I cittadini interessati potranno accedere alle visite prenotandosi telefonicamente al numero 342 7646010 dalle ore 10.00 alle ore 12, in seguito dovranno registrare i propri dati sul sito WWW.ANT.IT.

Le visite saranno effettuate da un medico specialista ANT, che opera con l’ausilio di un videodermatoscopio, strumento sofisticato e non invasivo per la diagnosi precoce delle lesioni sospette. Il melanoma è un tumore che può avere origine nella cute, nelle mucose e nell’occhio e che in alcuni casi può nascere su un nevo preesistente.

La fondazione ANT Italia Onlus è presente in Liguria con l’unica delegazione avente sede in Via Roma 46 ad Albenga. L’obbiettivo principale della delegazione ingauna è quello di programmare visite di prevenzione oncologica.

“Da cuore a cuore – Charity Point”: così si chiamano le 63 sedi disseminate su 11 regioni, gestite da una rete di volontari entusiasti, dediti e preparati. Si tratta di luoghi rivolti alla raccolta fondi, ma anche allo sviluppo di idee, progetti e relazioni. Il filo conduttore è la solidarietà, l’aiuto spontaneo, sia per chi dona merce, sia per chi sostiene Fondazione ANT economicamente.

Chiunque dia un contributo, che sia di beni, umano, relazionale o economico, potrà diventare e sentirsi parte della famiglia ANT sostenendo le attività benefiche della Fondazione: all’interno dei Charity Point verrete accolti da volontari esemplari, troverete svariate tipologie di merci e idee regalo come abiti vintage di qualità, piccolo antiquariato, artigianato artistico, merci donate da sostenitori e aziende.

Per informazioni sulle iniziative ANT e sull’attività di volontario si può telefonare allo 0182556060, recarsi presso il Charity Point di Via Roma 46 ad Albega, visitare la pagina facebook ANT in Liguria ed il sito WWW.ANT.IT.