Top 10 della settimana, ritorna la Macarena con Tyga

Buon Giovedi’ a tutti i nostri lettori, un giovedi’ di meta’ Novembre, un Novembre che sta portando un sacco di pioggia, non se ne puo’ piu’ e rimpiango davvero il caldo estivo ovviamente, ma vabbe’ dai meno male che c’è la #ivgchart!

Continuate a scrivermi sempre in molti e siete in tanti a seguire la nostra classifica, mi fa molto piacere quando mi consigliate le canzoni che vorreste che fossero inserite nella chart, la settimana scorsa un sacco di persone mi hanno scritto perchè amano il consiglio all’ascolto che ho proposto!

CONSIGLIO ALL’ASCOLTO DELLA SETTIMANA:

Anche questa settimana il mio consiglio all’ascolto, una moda ormai di questo periodo, prendere una vecchia hit e rifarla, come ha fatto anche Tyga che ha ripreso la Macarena e ci è riuscito in modo eccellente! La potete ascoltare qui: https://www.youtube.com/watch?v=k30tMU5XdTw

Questa settimana nessuna nuova entrata e sempre un sacco di bella musica quindi volume sempre alto e via con la #ivgchart.

Al primo posto, Tones And I, la giovane cantante australiana che sta spopolando in tutto il Mondo con la sua Dance Monkey, mai un’artista australiano prima d’ora ha raggiunto i numeri in cosi poco tempo come lei!

Al secondo posto, ritorna Tommaso Paradiso, questa volta in versione solista, dopo aver lasciato i TheGiornalisti, il pezzo nuovo si chiama “Non Avere Paura” e mi piace davvero tanto!

Alla terza posizione, entrano a gamba tesa nel podio della nostra chart, “Dove e quando” di Benji e Fede, la loro canzone per l’estate!

Alla posizione numero 4, ritorna Fred De Palma con Ana Mena e con loro parte il tormentone, i ritmi sono sempre latini e anche questa volta fanno centro con “Una Volta Ancora”.

Alla posizione numero 5 , un disco uscito gia’ un mese fa ma che solo ora mi sta cominciando a piacere molto, il titolo la dice gia’ tutta, è Shade con “La hit dell’estate”.

Alla posizione numero 6, una canzone che avevamo gia’ ascoltato nei consigli all’ascolto, Boro Boro con Mambolosco sul beat di Don Joe, sicuramente una bomba, ritmo reggaeton e ritornello fortissimo, il titolo è “Lento”.

Alla posizione 7, un vecchio tormentone trasformato in un tormentone del 2019, Daddy Yankee l’hitmaker per eccellenza con Snow e la loro “Con Calma”, l’abbiamo ascoltata tutta l’estate e penso proprio che ci accompagnera’ anche quest’inverno!

La numero 8 , questa volta c’è un graditissimo ritorno, uno dei miei gruppi preferiti, ormai lontani dalla scena da un po di tempo, i Black Eyed Peas ritornano alla grande con J Balvin e sfornano questa hit con il campione di “Rhythm of the night” di Corona.

Alla posizione numero 9 si balla a piu’ non posso, ritmo latino per i Major Lazer con “Que Calor”!

Alla posizione numero dieci, un progetto tutto italiano che sta spopolando in tutto il mondo, sopratutto su Spotify, Meduza con “Piece of your Heart”.

Restate connessi e ogni settimana tenetevi pronti ad alzare il volume!

#1 -Tones And I – Dance Monkey

#2 -Tommaso Paradiso – Non avere paura

#3 – Benji & Fede – Dove e Quando

#4 – Fred De Palma – Una volta ancora (feat. Ana Mena)

#5 -Shade – La Hit dell’estate

#6 – Boro Boro & Mambolosco – Lento

#7 – Daddy Yankee & Snow – Con Calma

#8 – The Black Eyed Peas & J Balvin – Ritmo

#9 – Major Lazer, J Balvin & El Alfa – Que Calor

#10 – Meduza – Piece of your Heart26