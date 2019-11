Tennistavolo: prima vittoria per Toirano in Serie D1 e Serie D2

Varazze. Lo scorso weekend è stato dedicato alla terza giornata dei campionati a squadre maschili. Decisamente scarno il programma delle formazioni della provincia di Savona, dato che sia il Toirano in Serie C1 che il Savona in Serie C2 erano fermi per il turno di riposo. Entrambe le squadre sono seconde in classifica.

In Serie D1 terza partita e terza vittoria per il Don Bosco Varazze, che si è imposto per 6 a 1 in casa del Vallecrosia “B”. Marco Cristalli e Paolo Regis hanno realizzato due punti ciascuno, Fabrizio Lattaro uno, cui si è aggiunto il doppio Lattaro/Cristalli.

Varazzini ancora a punteggio pieno, secondi solamente al Vallecrosia “A” che ha giocato una partita in più ed ha prevalso di misura sui tavoli della Spotornese. Ai padroni di casa non sono bastati due punti di Roberto Ruggeri e uno di Paolo Moretti.

Primi 2 punti per il Toirano “Sensei”, vittorioso per 5 a 2 in trasferta sull’Arma di Taggia. Due le partite vinte da Matteo Marino, una da Andrea Marino; i due Marino in coppia si sono aggiudicati il doppio.

La classifica: Vallecrosia “A” 8; Don Bosco Varazze 6; Toirano “Sensei”; Spotornese, Arma di Taggia 2; Bordighera; Vallecrosia “B” 0.

Nel girone A della Serie D2 primo successo per il Toirano “La Sosta del Gusto” che ha avuto la meglio fuori casa sull’Arma di Taggia per 5 a 2, con due punti ciascuno di Christian Galfrè e Stefano Tavilla e di quest’ultimo in doppio con Nello Pruiti.

La classifica: Baragallo Sanremo Top; Regina “Sanremo Taggia” 4; Vallecrosia “A”; Toirano “La Sosta del Gusto”, Vallecrosia “B”; Regina “S.L.M. Imperia” 2; Arma di Taggia 0.

In Serie D2 girone B il Don Bosco Varazze “A” resta nel terzetto di testa, grazie al 6 a 1 rifilato in trasferta alla Libertas 3. Due i punti di Alessandro Tiberti, altrettanti di Mattia Lattaro, uno di Lavinia Cerruti, uno di Lattaro in doppio con Luca Lavoratti.

Il Don Bosco Varazze “B” ha ceduto di misura, 3-4, al Luigi Rum Compagnia Unica “A”. Non sono stati sufficienti due punti di Gianni Visca e uno di Claudio Gotta.

La classifica: Genova “Blue”, Don Bosco Varazze “A”, Luigi Rum Compagnia Unica “A” 6; Genova “Red” 4; Libertas 3 2; Luigi Rum Compagnia Unica “B”, Don Bosco Varazze “B”, Athletic Club “A” 0.

Nella foto: Toirano “Sensei” (da sinistra Matteo Marino, Andrea Abete, Roberto Pesce, Andrea Marino) e Arma di Taggia