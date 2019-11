Tennistavolo, giornata amara per le savonesi: vincono solo Spotornese e Don Bosco Varazze “A”

Spotorno. Sabato 9 e domenica 10 novembre si è giocata la quarta giornata dei campionati a squadre maschili.

In ambito nazionale, in Serie C1, il Toirano, nella palestra di Spotorno, ha dato vita ad una sfida combattuta con il Genova Aitek (nella foto). La capolista ne è uscita vittoriosa per 4 a 5. Due le partite vinte da Mattia Arrighini, per 3-2 su Serinelli e per 3-0 su Castellano; altrettante se l’è aggiudicate Walter Lepra, che ha prevalso in 3 set su Donato e su Serinelli, poi, nel match con Castellano, dopo essere andato avanti 2-1 è stato battuto 10-12 al quinto set. A completare la formazione toiranese Stefano Rebecchi.

Il Toirano, che ora ha un bilancio di due vittorie ed una sconfitta, sabato 23 novembre alle ore 16,30 sarà ospite del Victoria.

Prima partita persa anche per il Savona, in Serie C2. Sui tavoli di casa si è arreso al Villaggio Chiavari per 2-5. Per i savonesi i punti sono arrivati dal doppio composto da Livio Santini ed Edmond Arapi e da Sergio Calò in singolo.

Il Savona, terzo in classifica, sabato 23 novembre alle ore 20,30 giocherà in casa del Genova.

In Serie D1 netto successo della Spotornese ai danni del Toirano “Sensei”: 7 a 0. Anche questa partita si è giocata a Spotorno, a causa dell’indisponibilità del palasport della val Varatella. I vincitori hanno schierato Federico Occelli, Alessandro Caslini, Roberto Ruggeri e Paolo Moretti; per il Toirano hanno giocato Andrea Marino, Roberto Pesce e Andrea Abete.

Il Don Bosco Varazze ha conosciuto la prima sconfitta, 6-1 nella palestra della corazzata Vallecrosia “A”. L’unico punto porta la firma di Fabrizio Lattaro; a secco Marco Cristalli e Paolo Regis. Sabato 23 novembre alle ore 16 si affronteranno Don Bosco Varazze e Toirano “Sensei”.

La classifica: Vallecrosia “A” 10; Don Bosco Varazze 6; Spotornese 4; Toirano “Sensei”, Arma di Taggia, Bordighera 2; Vallecrosia “B” 0.

Nel girone A della Serie D2 il Toirano “La Sosta del Gusto” si è arreso per 3-4 al Regina “S.L.M. Imperia”. Non sono stati sufficienti un punto ciascuno di Nello Pruiti, Christian Galfrè e Stefano Tavilla. Alle ore 20,30 di sabato 23 novembre i toiranesi saranno ospiti del Baragallo Sanremo Top.

La classifica: Regina “Sanremo Taggia” 6; Vallecrosia “B”, Vallecrosia “A”, Baragallo Sanremo Top, Regina “S.L.M. Imperia” 4; Toirano “La Sosta del Gusto” 2; Arma di Taggia 0.

Nel girone B della Serie D2 il Don Bosco Varazze “A” conserva il primato, battendo 4-3 il Luigi Rum Compagnia Unica “A”. un successo firmato dalla doppietta di Mattia Lattaro, da un punto di Lavinia Cerruti e dal doppio formato da Lattaro e Luca Lavoratti; per i varazzini ha giocato anche Alessandro Tiberti.

Niente da fare per il Don Bosco Varazze “B” in casa dell’Athletic Club “A”: Giorgio Costa, Antonino Costa e Gianni Visca sono stati sconfitti 7-0. Cercheranno riscatto nel derby varazzino con la formazione “A”, in programma sabato 23 novembre alle ore 16.

La classifica: Don Bosco Varazze “A”, Genova “Blue” 8; Luigi Rum Compagnia Unica “A” 6; Genova “Red”, Libertas 3 4; Athletic Club “A” 2; Don Bosco Varazze “B”, Luigi Rum Compagnia Unica “B” 0