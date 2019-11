Tennis, prende il via domenica a Toirano il tour 4 Coach

Toirano. Partirà dalla Liguria, domenica 17 novembre, il tour di stage tennistici denominato 4 Coach, che prevederà una prima fase invernale e poi, a seguire, una estiva.

Protagonisti del progetto saranno Alberto Castellani, coach Atp e presidente della Gptca che in passato ha allenato giocatori pro come Voinea, Arazi, Karlovic, Dzumhur, Djere; Patricio Remondegui, argentino, tecnico nazionale FIT già coach di Adriana Serra Zanetti e Giorgio Galimberti; Gianfranco Menga, maestro nazionale, assistant coach e relatore che ha collaborato con i più noti tennisti italiani; Riccardo Riosa, coach Gptca, tecnico emergente ed ideatore del brand Tennistars e dello Snow Tennis.

A supporto dei 4 coach ci sarà la presenza di un mental coach Fit, in modo da rendere completa l’esperienza in campo che coinvolgerà in campo per un weekend bambini, adulti ed agonisti.

La prima parte del tour farà tappa anche in Campania, Piemonte, Veneto e Puglia. Seguirà la seconda parte estiva in alcune delle più famose località turistiche italiane ed europee.

.